Türk toplumu eşcinsel evlilikleri kaldırmaz

T24 - Selma Aliye Kavaf'ın "Eşcinsellik tedavi edilmeli" açıklamasına Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan sağduyu çağrısı geldi: Eşcinsellik yaşayanlarca zor bir şeydir. Toplum insaflı olmak durumundadır.



Eşcinseller hakkında yaptığı açıklamayla tepki toplayan Bakan Selma Aliye Kavaf'ın "Eşcinsellik hastalık, tedavi edilmeli" demesi üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye’de eşcinsellik yaşayanlarca zor bir şeydir. Toplum insaflı olmak durumundadır" dedi.



Bakan Selma Aliye Kavaf, eşcinsellik hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepkilere neden olmuştu. Kavaf, eşcinseller hakkında "Ben eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gereken bir şey bence. Dolayısıyla eşcinsel evliliklere de olumlu bakmıyorum. Bakanlığımızda onlarla ilgili bir çalışma yok. Zaten bize iletilmiş bir talep de yok. Türkiye’de eşcinseller yok demiyoruz, bu vaka var" demişti.





'Türkiye'de eşcinsellik zor bir şeydir'



Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf’ın eşcinselliğin hastalık olduğu yönündeki açıklamalarına karşı ne düşündüğü sorusuna Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Şu bir gerçek, Türkiye’de eşcinsellik yaşayanlarca zor bir şeydir. Ayrımcılık sebebi olabilir. Toplum insaflı olmak durumundadır. Eşcinsel evliliklerin yapılabileceği konusu bizim toplumumuzun kabul edebileceği bir durum değildir. Çocukların cinsel eğitimlerinin doğru gelişebilmesi için gerekenleri yapmalıyız” diye cevap verdi.





