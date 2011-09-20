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Ekonomi

Türk tohumları dünyaya tanıtılıyor ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 16:31

-Türk tohumları dünyaya tanıtılıyor ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Türk tohumlarının tanıtımı için Ukrayna'ya gezi düzenleyecek. TSÜAB Başkanı İlhami Özcan Aygun, yaptığı yazılı açıklamada, ülke tohumluk ihracatını geliştirmek ve dış ticaret hacmini artırmak amacıyla, ihracat potansiyeli yüksek olan ülkelere, TSÜAB üyelerinden oluşan heyetlerle ziyaretler düzenlediklerini belirtti. Ziyaretler sırasında, tohumluk üretici firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Aygun, şunları kaydetti: ''Söz konusu ziyaretlerden ilki 4-8 Eylül arasında Azerbaycan'a gerçekleştirildi. Programda, bize Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Ekonomi bakanlıkları temsilcileri de eşlik etti. Bu ziyaret sırasında, ikili işbirliğinin ve dolayısıyla ülke tohum ihracatının geliştirilmesine yönelik bir dizi faaliyet yapıldı. 'Sektörel Dış Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları' kapsamında şimdi de Ukrayna'ya bir ziyaret planlandı. 3-7 Ekim tarihleri arasındaki Ukrayna tanıtım gezisin ardından, 12-16 Aralık'ta Rusya'ya, 19-23 Aralık'ta ise Bosna-Hersek'e geziler düşünülüyor.''

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