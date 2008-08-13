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Dünya

Türk TIR'cılar Gori'de yağma kurbanı

Güney Osetya sınırındaki Gori kentinden geçen çok sayıda Türk TIR sürücüsünün eşyası gasp edildi. Kentte devam eden yağmanın Oset milislerce yapıldığ&#

13 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya sınırındaki Gori kentinden geçen çok sayıda Türk
TIR sürücüsünün eşyası gasp edildi.

5 gündür devam eden Kafkas krizinde son olarak Güney Osetya'dan Gürcüleri atan Rusların denetimine giren kentten çıkmayı başaran sürücüler, Gori kentinin büyük ölçüde yağmalandığını, bu yüzden kendilerinin kentten geçişte büyük zorluk yaşadıklarını söyledi.

Türk TIR sürücüleri, eşyası gasp edilenlerle ilgili kesin sayı vermemekle birlikte, sayının onlarla ifade edilebileceğini belirttiler.

Bir sürücü, "Ayaklarıma defalarca kurşun sıkılarak taciz edildim. Her şeyimi aldılar. Canımı zor kurtardım. Konuşacak halde değilim" dedi. Gori kentinin ayrılıkçı Oset milisleri tarafından yağmalandığı bildiriliyor.

Tiflis çıkışından itibaren Gori kentine kadar uzanan yol üzerinde, kısa mesafelerde ve kısa aralıklarla Gürcü polisi tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Bölgeye sadece özel araç ve basın araçlarının geçişine izin veriliyor.

Gori kentinin girişinde bekleyen çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci, askeri birliklerin bulundukları yöne doğru ilerlemesi üzerine bölgeden uzaklaşıyor. Kentin dışından, merkezdeki yağmalamadan kaynaklanan dumanlar görülebiliyor. (AA)

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