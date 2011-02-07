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Dünya

'Türk tipi evrim imkansız değil'

Avrupa Birliği'nin Arap dünyasının özgürleşmesine yardım etmesi gerektiğini savunan Financial Times Türkiye'yi örnek gösterdi.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - Avrupa Birliği'nin Arap dünyasının özgürleşmesine yardım etmesi gerektiğini savunan Financial Times Türkiye'yi örnek gösterdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, 'Avrupalıların Arap tarihiyle randevusu' başlıklı başyazısında Avrupa Birliği'nin Arap dünyasına özgürleşme hareketlerine soğuk savaş Polonya ve Macaristan gibi ülkelerdekine benzer şekilde yardım etmesi gerektiğini yazdı.

Yazıda, "Özgürlüğe giden yolda sıklıkla sevimsiz sapmalar olur. Aşırı milliyetçilik, ekonomik sıkıntılar, sınır çatışmaları ve hatta iç savaş. Ama Avrupa, bu yolun sonunda yatan ödülü gözden kaçırmamalı. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yönetimlerin halklarına en sonunda saygıyla davrandığı komşularla çok daha güven dolu ve yapıcı bir ilişki." ifadeleri yer aldı.

Financial Times, bu anlamda Türkiye'nin model olabileceğini kaydetti. Türkiye'yi 'siyasi ve ekonomik çağdaşlaşma hız kazandıkça, ılımlı İslamcı bir hükümetin ortaya çıktığı gelişen bir demokrasi ve değerli bir bölgesel ortak' olarak tanımlayan gazete şöyle devam etti:

"Belli bazı Avrupa Birliği hükümetlerinin Türkiye'ye tam üyelik verilmesini reddetmesi aptallık mı, yoksa mantıklı bir gerçekçilik mi, bu tartışılabilir. Ancak Tunus ve Mısır gibi girişimci bir orta sınıfa sahip Arap ülkelerinin, Avrupa'nın yardımıyla Türk tipi bir siyasi çoğulculuk ve ekonomik gelişme yönünde evrim geçirmesi kesinlikle imkansız değil"


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