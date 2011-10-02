-Türk ticareti çağdaşlaşacak ADANA (A.A) - 02.10.2011 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Nail Sanlı, ''Yeni Türk Ticaret Kanunuyla, Türk ticareti çağdaşlaşacak'' dedi. Sanlı, Yeni Türk Ticaret Kanununda kendilerini ilgilendiren bazı bölümlerin 1 Temmuz 2012 tarihinde, önemli bir değişiklik olan ''denetim'' konusundaki bölümün ise 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinin, iş dünyası ve kayıt sistemi için denetimi zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Sanlı, ''Denetim, dünya ölçeklerindeki kriterlere uygun hale geliyor'' dedi. Kanuna göre denetimi, TÜRMOB bünyesinde ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler veya bunların oluşturacağı şirketlerin yapacağını belirten Sanlı, ''Denetimin sağlıklı ve dünya ölçeklerinde gibi yapılabilmesi için öncelikle muhasebe kayıtlarının, 'Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi'ne uygun olması gerekiyor. Yani uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde bir muhasebe düzeni kurulması gerekiyor. Arkasından da bu kayıt sistemini uluslararası denetim standartlarına göre denetleyip, finansal raporları hazırlayan ve bir bağımsız denetim kuruluna sunan sistem kurulmalı. Yeni kanunla bütün bunlar dünyayla örtüşen hale getiriliyor'' diye konuştu. Türk Ticaret Kanunu'nun Türkiye açısından önemli faydaları bulunduğunu vurgulayan Sanlı, şunları ifade etti: ''Yeni kanunla, Türk ticareti çağdaşlaşacak. Müteşebbisin, yatırımcının, işletme çalışanlarının ve ortaklarının işletmeyi daha objektif şekilde, denetlenmiş ve raporlanmış mali tablolarla takip edebilmesi sağlanacak. Böylece müteşebbis daha rahat ve emin şekilde adım atabilecek, çalışanlar daha rahat çalışabilecek, firmanın geleceğini görecek. Yabancı sermaye hangi sektörde ve alanda yatırım yapacağını daha rahat şekilde bilecek. Türkiye'deki sermaye piyasası alanı genişleyecek. Halka açılacak şirket sayısı çoğalacak. Bu gelişmişliğin bir örneğidir, gelişmişliğe başlangıçtır. Bu yüzden biz yeni kanunu çok önemsiyoruz.''