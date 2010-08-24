-TÜRK TENİSÇİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - 129. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda elemelerde mücadele verecek iki Türk tenisçinin rakipleri belirlendi. Tenis Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, tek bayanlarda Çağla Büyükakçay, bu akşam Çek Petra Cetkovska ile karşılaşırken, tek erkeklerde elemenin 1 numaralı seribaşı Marsel İlhan, Avustralyalı Tomic ile yarın oynayacak. Türk tenis tarihinde tek bayanlarda ilk kez bir grand slam turnuvasında eleme mücadelesine katılacak olan Çağla Büyükakçay'ın rakibi belli oldu. Çağla, Çek tenisçi Petra Cetkovska ile karşı karşıya gelecek. Seansta üçüncü karşılaşmada korta çıkacak Çağla'nın maçının saat 21.00 gibi başlaması bekleniyor. Bu kortta ilk maç TSİ 18.00'de başlayacak. Dünya klasmanında 192 numarada bulunan Çağla'nın rakibi Cetkovska, 184 numarada yer alıyor. 25 yaşındaki Çek tenisçi, 2008'de Roland Garros'ta 4. tur görmesine karşın daha sonra çıktığı 5 grand slam turnuvasında ilk turu aşamadı. Cetkovska, son 4 grand slam turnuvasında ise yer alamadı. Bu yıl çıktığı 38 maçın 24'ünü kazanan oyuncu, 25 binlik iki turnuvadan şampiyonlukla ayrıldı. Çağla Büyükakçay, ilk turu geçerse Slovak Zuzana Kucova ile ABD'li Allison Riske arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. -MARSEL'İN RAKİBİ TOMIC- Türkiye'nin 1 numarası Marsel İlhan, Amerika Açık elemelerinde de 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek. 23 yaşındaki milli tenisçi, eleme tablosundaki ilk maçında Avustralya'nın gençlerdeki eski 1 numarası Bernard Tomic ile karşı karşıya gelecek. İlhan, maçı kazanırsa ikinci turda ABD'li Steve Johnson ile İsrailli Noam Okun karşılaşmasından galip çıkacak sporcuyla karşılaşacak. Geçen yılın Amerika Açık gençler şampiyonu olan 17 yaşındaki Tomic, son iki sezonda ''wild card'' ile oynadığı Avustralya Açık'ta 2. tura yükselme başarısı göstermişti. ATP klasmanında 228 numarada bulunan genç tenisçi, Wimbledon'da elemeden çıkıp ilk turda ABD'li Mardy Fish'e kaybetmişti. 2009'da Amerika Açık'ta ilk kez grand slam ana tablosu gören milli tenisçi Marsel İlhan ise daha önce eleme tablosundan 3 kez çıkmayı başardı. 2009 Amerika Açık ile birlikte, bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'da da ana tabloya kalan Marsel, tüm ana tablo deneyimlerinde ikinci tura çıktı. Dünya klasmanında 108 numarada bulunan Marsel İlhan, maçını yarın oynayacak. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda 128 kişilik eleme tablosunda 3 maç kazanıp son 16'ya kalan tenisçiler, 30 Ağustos'ta başlayacak ana tabloda mücadele etme hakkı kazanacak.