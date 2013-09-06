Türk tenis tarihinde ilk kez yarı final

Milli tenisçi İpek Soylu, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Belçikalı partneri Elise Mertens ile genç kızlarda çiftler kategorisinde yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son "grand slam" turnuvasında genç kızlarda mücadele eden 4 numaralı seri başı Soylu-Mertens çifti, çeyrek finalde Japon Mayo Hibi-Ayaka Okuno ikilisiyle karşılaştı. Sekiz numaralı seri başı Japon ikiliyi 6-4, 6-7, 10-7'lik setlerle 2-1 mağlup eden Soylu ve Mertens, adını yarı finale yazdırdı.

Soylu-Mertens çifti, yarın yarı finalde turnuvanın bir numaralı seri başları Çek tenisçiler Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisiyle karşı karşıya gelecek.