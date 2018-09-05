Türk Telekom'un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un yönetim kurulunda ve denetim kurulunda değişlik gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Türk Telekom’un yönetim kurulu üyeliğine seçilirken, Enver İskurt da, Türk Telekom Denetim Kurulu Üyesi oldu. Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom’un C Grubu imtiyazlı hissesini temsil eden Yönetim Kurulu üyesi Suat Hayri Aka ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Fahri Kasırga görevlerinden istifa etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Sayan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

Türk Telekom Denetim Kurulu üyesi Salih Orakçı ve İsmail Kartal da görevlerinden istifa ederken, denetim kurulunda boşalan üyeliklere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu seçildi. (Fotoğraflı)

