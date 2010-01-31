T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türk Telekom'un şirketi Marvel'le anlaştı

Anlaşma kapsamında, Marvel tarafından geliştirilen Spider-Man ve Hulk gibi super kahraman karakterler, Türkiye için uyarlanacak

31 Ocak 2010 02:00

T24- Türk Telekom grup şirketlerinden Sobee, Marvel ile işbirliği anlaşmasına imza attı.





Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, işbirliği kapsamında Sobee'nin, Marvel Characters B.V. ve Marvel'in lisans haklarına sahip olan yetkili şirket Paimotion Entertainment Inc. ile kısa metrajlı animasyon filmler, çevrimiçi oyunlar, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar, bazı ticari haklar ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmış bir internet sitesini kapsayan, küresel çapta ve kapsamlı bir lisans anlaşması yaptığı bildirildi.


Anlaşma kapsamında, Marvel tarafından geliştirilen Spider-Man, Iron Man, Hulk gibi süper kahraman karakterler, Türkiye için uyarlanacak ve Türkçeye tercüme edilebilecek. Anlaşma kapsamında olan ürünler, Marvel'e ait kısa metrajlı animasyon filmleri, internet ve cep telefonları üzerinden ulaşılabilecek TV dizileri ve oyunları içeriyor. Aynı zamanda Türk Telekom, mağaza ve web sitelerinde Marvel ürünlerinin satılabileceği mini mağazalar açabilecek.


İşbirliği çerçevesinde Sobee, Marvel'in çocuklara yönelik internet sitesini Türkçeye çevirecek ve Marvel'in en popüler kahramanlarını kullanarak animasyon geliştirme ve yayınlama hakkına sahip olacak. Buna ek olarak, Sobee Marvel karakterlerini kullanarak yeni flaş oyunlar geliştirebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24