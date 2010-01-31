Türk Telekom'un şirketi Marvel'le anlaştı

T24- Türk Telekom grup şirketlerinden Sobee, Marvel ile işbirliği anlaşmasına imza attı.









Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, işbirliği kapsamında Sobee'nin, Marvel Characters B.V. ve Marvel'in lisans haklarına sahip olan yetkili şirket Paimotion Entertainment Inc. ile kısa metrajlı animasyon filmler, çevrimiçi oyunlar, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar, bazı ticari haklar ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmış bir internet sitesini kapsayan, küresel çapta ve kapsamlı bir lisans anlaşması yaptığı bildirildi.



Anlaşma kapsamında, Marvel tarafından geliştirilen Spider-Man, Iron Man, Hulk gibi süper kahraman karakterler, Türkiye için uyarlanacak ve Türkçeye tercüme edilebilecek. Anlaşma kapsamında olan ürünler, Marvel'e ait kısa metrajlı animasyon filmleri, internet ve cep telefonları üzerinden ulaşılabilecek TV dizileri ve oyunları içeriyor. Aynı zamanda Türk Telekom, mağaza ve web sitelerinde Marvel ürünlerinin satılabileceği mini mağazalar açabilecek.



İşbirliği çerçevesinde Sobee, Marvel'in çocuklara yönelik internet sitesini Türkçeye çevirecek ve Marvel'in en popüler kahramanlarını kullanarak animasyon geliştirme ve yayınlama hakkına sahip olacak. Buna ek olarak, Sobee Marvel karakterlerini kullanarak yeni flaş oyunlar geliştirebilecek.