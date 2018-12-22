Türk Telekom'un hisseleri devredildi, yönetim değişti

Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesinin Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortalığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devri gerçekleşti. Türk Telekom’da yönetim kurulu üyelerinden Mohammed Hariri’nin aralarında bulunduğu 4 isim de istifa etti.

Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın hisselerinin Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulan ortak girişim şirketine devir işlemi tamamlandı. Türk Telekom ve konuya taraf bankalar olan Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalara göre OTAŞ'a ait olan Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) adlı özel amaçlı şirkete devredildi.

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ojer Telekom'un Türkiye'deki bazı bankalara olan borcu nedeni ile yüzde 55 hissenini devri yapıldı. Türk Telekom'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı da Ömer Fatih Sayan oldu.

Ömer Fatih Sayan'ın kardeşleri Fatma Betül Sayan Kaya AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Diğer kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi.

Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan %55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin %55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir.”

Olağanüstü genel kurula gidiliyor

Sözkonusu devir işlemiyle birlikte aralarında Mohammed Hariri’nin de bulunduğu Türk Telekom’un yönetim kurulu üyelerinden 4 isim istifa etti. Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden ayrıldı.

Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Hakan Aran; Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Muammer Cüneyt Sezgin; Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe de Eyüp Engin atandı.

Ayrıca Türk Telekom'un Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun da görevinden ayrıldı. Türk Telekom, söz konusu atamaların onaya sunulması için 25 Ocak 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapma kararı da aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sayan oldu

Türk Telekom'un Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu:

Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren.