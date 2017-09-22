Türk Telekom'u işgal girişimi davasında ikinci kez mütalaa

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe\'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 4\'ü tutuklu 13 askerin yargılandığı davada, ikinci kez mütalaa verildi. Savcı değişikliği nedeniyle verilen mütalaada, Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca dahil 7 sanığın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ayrı ayrı 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"Terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 15\'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbay Birol Keskinkılıç, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ile tutuksuz sanıklar eski yarbay Cem Doygun ve Uzman Erbaş Murat Karataş katıldı. Şikayetçi taraf olarak Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'nı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada avukatların taleplerinin ardından Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, bir önceki savcının görev yerinin değiştiğini belirterek mahkemeye atanan duruşma savcısı Halil İbrahim Kuş\'a mütalaasını sordu.

ERLERİN BERAATI TALEP EDİLDİ

Bir önceki celse verilen mütalaaya kısmen katıldığını belirten savcı Kuş, sanık erler İzzet Uğur Alp, Emre Aslan, Sinan Aslan, Fatih Özbek, Cengiz Taşhan ve Kadir Kars\'ın FETÖ ile bir ilişki ve iltisaklarının bulunmadığı, askerlik görevlerini ifa ettikleri rütbesiz ve er olmaları nedeniyle darbe eylemini yönetme ve yönlendirme kabiliyetlerinin bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini talep etti.

RÜTBELİLERE 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Savcı, rütbeli sanıklar yönünden ise Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbaylar Birol Keskinkılıç, Cem Doygun, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel, Uğur Alpay ile Uzman Erbaş Murat Karataş\'ın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ayrı ayrı 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı rütbeli sanıklar için \"Terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan rütbeli sanıklar eski yarbay Cem Doygun, astsubay Uğur Alpay ve Uzman Erbaş Murat Karataş\'ın ise tutuklu yargılanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Cem Doygun ve Murat Karataş\'ın tutuklanmasına karar veren heyet, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın 23 Haziran\'da görülen duruşmasında verilen mütalaada, Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbay Birol Keskinkılıç, astsubaylar Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Kılıç\'ın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Sanık 6 er hakkında ise beraat istenmişti.

