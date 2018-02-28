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Ekonomi

Türk Telekom/Doany: Sürdürülebilir kalkınma için internet penetrasyonu önemli

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türk Telekom CEO’su Dr

28 Şubat 2018 18:54

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’de internet penetrasyonunun artırılmasının ve ülke çapında dijital uçurumun azaltılmasının Türkiye’de sürdürülebilir bir kalkınma yaratmada kilit rol oynadığını söyledi.

Barselona\'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Doany, \"Bu hedefimiz doğrultusunda 2017’de ‘İnternet bizden’ kampanyasını tüketicilerin beğenisine sunduk ve çok uygun fiyatlarla internet aboneliği imkânı tanıdık. Bu sayede, 2017’de rekor toplam 1.1 milyonluk net internet abone kazanımı kaydettik. 2018 başında ise elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşmalar yaparak internet ürünümüzü elektrik dağıtım şirketlerinin bayilerinde tüketicilerle buluşturmaya başladık. Bu tip iş birlikleri sayesinde Türkiye’de daha çok insana dokunmayı ve internetin nimetlerini sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Küçük şirketlerin yenilikçi fikirleri ve çevikliklerinden faydalanmanın önemine dikkat çeken Dr. Doany, yeni dönemde Türk Telekom’un girişimciliği odak noktası olarak konumlandırdığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Günümüzün sürekli değişen dünyasında, küçük ve daha çevik şirketlerin yeni teknolojiler üretmede hızlı ilerlediğini görüyoruz. Bu nedenle, Türk Telekom girişimciliğe büyük önem veriyor, çünkü bu değişim döneminde girişimciliğin telekom operatörleri için yenilik ve değer yaratmanın en önemli gücü ve kolaylaştırıcısı olduğuna inanıyoruz.\"
 

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