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Ekonomi

Türk Telekom'dan SMS'li yardım hizmeti İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2011 14:44

-Türk Telekom'dan SMS'li yardım hizmeti  İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Türk Telekom, müşteri taleplerini daha hızlı yanıtlamak amacıyla SMS ile yardım ve arıza kayıt servisini hizmete soktu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, tüm mobil operatörlerden 6616'ya kısa mesaj göndererek yararlanılabilecek ''SMS ile Yardım'' ve ''SMS ile Arıza Kayıt'' servisleri ile müşterilerden gelen taleplerin, şikayetlerin ve arıza kayıtlarının kısa sürede çözümleneceği kaydedildi. ''SMS ile Yardım'' hizmetinden yararlanmak isteyen Türk Telekom müşterileri YARDIM yazıp boşluk bırakarak talep ve şikayetlerini tüm mobil operatörlerden 6616 kısa mesaj numarasına iletebilecek, ''SMS ile Arıza Kayıt'' servisini kullanarak arıza kaydı bırakmak için ise ARIZA yazıp boşluk bırakarak başında sıfır olmadan alan kodu ile birlikte telefon numarasını 6616'ya SMS ile göndermek yeterli olacak.  Türk Telekom Müşteri İlişkileri Başkanı Haktan Kılıç, SMS ile Yardım ve Arıza Kayıt hizmetini, müşterilerin talep, ihtiyaç, beklenti ve şikayetlerine daha hızlı bir şekilde yanıt verebilmek hedefiyle kullanıma sunduklarını belirterek, ''Müşterilerimizin hayatına değer katmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

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