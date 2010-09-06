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Ekonomi

TÜRK TELEKOM'DAN PAKİSTAN'A 1 MİLYON LİRA YARDIM İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2010 14:04

-TÜRK TELEKOM'DAN PAKİSTAN'A 1 MİLYON LİRA YARDIM İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Türk Telekom çalışanlarının başlattığı ve Türk Telekom şirket yönetiminin de 1 milyon lira ile katkıda bulunduğu ''Pakistan için tek yürek'' kampanyası, sel felaketinin etkilerini derinden yaşayan 20 milyon Pakistanlının yaralarını sarmaya yardımcı olacak.  Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom ve çalışanları, 2 Ağustos 2010 tarihinde yaşanan ve 20 milyon kişiyi derinden etkileyen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Pakistan için ''tek yürek'' olarak, bir yardım kampanyası başlattı.  Felaket haberinin hemen ardından Türkiye'nin her noktasındaki Türk Telekom çalışanlarının, kendi inisiyatifleri ile başlattıkları ''Pakistan için tek yürek'' kampanyasına, şirket yönetimi de 1 milyon lira değerindeki yardım ile destek verdi.  Türk Telekom'un, ''Pakistan için tek yürek'' kampanyasında, 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında toplanan 1 milyon liranın üzerindeki miktar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na teslim edilerek, Pakistan’ın yaralarını sarmaya yardımcı olacak.  Çalışanlarının başlattığı bu kampanyanın son derece duyarlı ve şevk dolu bir örnek davranış olduğunu vurgulayan Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, konu ile ilgili olarak şöyle dedi:  ''Türk Telekom olarak, gücünü birlik ve beraberlikten alan büyük bir şirket, büyük bir aileyiz. Bu büyük aile, gerek ülkemizde gerekse ülkemiz sınırları dışında yaşanan doğal afetlere her zaman duyarlılık göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Bugün ailemizin her ferdi Pakistan için harekete geçiyor. Türkiye’nin her noktasındaki değerli Türk Telekom çalışanlarının, sel felaketinin hemen ardından kendi inisiyatifleri ile başlattıkları Pakistan’a yardım kampanyasına biz de şirket yönetimi olarak gönülden katılıyor ve kampanyaya, 1 milyon lira değerindeki yardım ile destek veriyoruz.  Pakistanlılar'ın yanındayız ve Türk Telekom ailesi olarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aracılığıyla iletilecek yardımımızın bu büyük yararının sarılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamasını diliyoruz.''

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