-TÜRK TELEKOM'DAN NOSTALJİK TELEFON İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Türk Telekom, 1960'lı yılların çevirmeli telefonlarını anımsatan nostaljik telefonu Sixty Retro Dect'i avantajlı bir kampanya ile müşterilerinin beğenisine sundu. Yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2011 tarihinde sona erecek kampanya ile Türk Telekom müşterileri tüm vergiler dahil 24 ay boyunca ayda 9,90 TL ödeyerek Sixty Retro Dect'e sahip olacak ve sene sonuna kadar ayda 3 bin dakika şehir içi ve şehirler arası bedava konuşabilecek. Kampanyaya katılmak isteyen Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom ofis veya bayilerine uğrayarak başvuru yapabiliyor. Ödemeler ise aylık olarak Türk Telekom ev telefonu faturasına yansıtılıyor. Sagemcom Sixty Retro Dect, nostaljik tasarımının yanında, az elektrik kullanımı ile çevre dostu bir telefon. Retro dizaynının yanı sıra, ışıklı ve dokunmatik ekranı bulunan cihazda polifonik ve Hi-Fi zil sesi alternatifleri bulunuyor. 150 isim ve numaraya kadar telefon rehberi hafızası ve Caller ID özelliği de bulunan cihazın dijital sekreter özelliği sayesinde kaçırılan çağrılar da dinlenebiliyor. Eller serbest fonksiyonu, sessiz fonksiyonu, yeniden arama, arayan, aranan ve cevapsız çağrı numaralarının kaydedilmesi Sagemcom Sixty Retro Dect'in dikkati çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor.