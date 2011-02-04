-TÜRK TELEKOM'DAN MESAJ ÜCRETİ İDDİASINA YANIT İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Türk Telekom, standart mesaj kutusu ve bırakılan mesajların dinlenmesinin ücretsiz olduğunu, telefon dört kere çaldıktan sonra devreye girdiği belirtilen mesaj hizmeti ile ilgili 5 lira tahsil edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin faaliyetleri, ürün ve hizmetleri ile ilgili son günlerde internette bazı sosyal paylaşım sitelerinde karalama amaçlı asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Telefon 4 kere çaldıktan sonra devreye girdiği belirtilen mesaj hizmeti ile ilgili tahsil edildiği kaydedilen 5 liralık bir ücret söz konusu değildir. Standart mesaj kutusu ve bırakılan mesajların dinlenmesi ücretsizdir. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakan kullanıcılar ise kendi tarifeleri üzerinden mesaj bıraktıkları numarayı arama bedelinden ücretlendirilmektedir. 118 bilinmeyen numaralar servisi bugün 11811 ve Türk Telekom Grubu şirketi AssissTT tarafından sunulan 11818 numaraları ile birlikte çeşitli şirketler tarafından 118 XX şeklindeki değişik son 2 haneli numaralar ile sunulmaktadır. Bu hizmet ile ilgili verilen süre ve fiyat bilgileri de gerçekleri yansıtmamaktadır.'' Türk Telekom'un 16,1 milyon sabit hat ve 6,5 milyon ADSL hattı (toptan) müşterisi bulunduğu hatırlatılan açıklamada, 81 ilde 27 bini aşkın çalışanı bulunan şirketin internette, sosyal paylaşım sitelerinde kasıtlı olarak yayılan karalama amaçlı elektronik posta ve iddialar ile ilgili her türlü yasal hakkını kullanacağı bildirildi. Açıklamada, ''Tüketicilerin internette Türk Telekom ile ilgili yayılan asılsız iddialar konusunda hassasiyet göstermeleri ve okudukları her bilgiye itibar etmemeleri önem taşımaktadır'' denildi.