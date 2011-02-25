-TÜRK TELEKOM'DAN BİN KİŞİYE İSTİHDAM İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, geçen yıl 3 bin 357 kişiyi işe aldıklarını belirterek, ''Bu yıl geçen yıl kadar eleman almayacağız ama yine binli sayıların üzerinde istihdam sağlayacağımızı düşünüyorum'' dedi. Türk Telekom, geçen yıl işe aldığı 3 bin 357 yeni çalışanını, CNR Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen ''Aramıza Hoş Geldiniz 2011'' tanıtım programında bir araya getirdi. Yeni çalışanlarla üst yöneticilerin katıldığı eğitim semineri kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozkurt, etkinliğin gelenek haline geldiğini ifade ederek, ''Bu kadar insanı, çalışanı, istihdamı bir arada görmek açıkçası bizi sevindiriyor, rakiplerimizi de korkutuyor'' dedi. Geçen yıl 3 bin 357 kişiyi aralarına kattıklarını, bunun yüzde 58'inin mühendis ve tekniker, yüzde 42'sinin de idari bölüm mezunlarından oluştuğunu belirten Bozkurt, istihdamda yerelliğe önem verdiklerini, 81 ilde de eleman istihdam etmeye çalıştıklarını anlattı. Son 4 yılda 9 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Bozkurt, genel müdürlükte ve bölgelerde, üst yönetici, uzman ve müdür olarak yurt dışında okuyanları ve çalışanları da işe aldıklarını ve tersine beyin göçü sağladıklarını kaydetti. Şirketin 2009 yılında ''En Yüksek Prim Ödeyen İşverenler'' listesinde ilk sırada yer aldığını, buna paralel olarak Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan şirketleri arasına girdiğini belirten Bozkurt, ''Şirketlerin büyüklüğü, ciro ve teknoloji büyüklüğü ile ölçülmez. En büyük zenginlik insan kaynaklarıdır ve bunların niteliğidir. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemi özellik de bu...'' dedi. -''BU YIL BİNLİ SAYILARIN ÜSTÜNDE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ''- Bir gazetecinin ''2011 yılı istihdam hedefiniz nedir?'' sorusunu Bozkurt, ''Biz de heyecanla ne kadar kişi alacağız diye bekliyoruz. İstihdam işin genişlemesine bağlı. Bu yıl geçen yıl kadar eleman almayacağız ama yine binli sayıların üzerinde istihdam sağlayacağımızı düşünüyorum'' diye yanıtladı. Bozkurt, ''İşe alınan 3 bin 357 kişi, grup şirketlerine alınan elemanları da kapsıyor mu? 2010 yılında kaç kişi emekli oldu, işten ayrıldı?'' sorusuna ''Bu sadece Türk Telekom sayısı. Diğer şirketlere yoğun eleman alımı oluyor. Net sayıyı öğrenmek istiyorsanız, hep pozitifteyiz'' karşılığını verdi. İşe alınanların kaçının kadın olduğunun sorulması üzerine de Bozkurt, ''Biz iyi elemana bakıyoruz, kadın mı erkek mi ona bakmıyoruz. Herkese eşitiz. Bayan oranını artırmaya gayret ediyoruz'' dedi. -''GEÇEN YIL 81 BİN 432 KİŞİ ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURDU''- Türk Telekom İnsan Kaynakları Destek ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu, eğitim toplantısıyla yeni çalışanların Türk Telekom ve sektöre uyumunu sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: ''Türk Telekom özelleştikten sonra personel alımına büyük önem vermeye başladı. Türk Telekom, insan kaynakları açısından çekim merkezi olmaya devam ediyor. 2010 yılında 81 bin 432 kişi çalışmak için başvurdu. Bunlardan 11 bini ile yakın mülakat yapıldı ve aralarından 3 bin 357 kişi çalışmaya başladı. Son yıllarda 81 ilde alım yapmaya çalışıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki eleman ihtiyaçlarını, bölgesel mülakatlarla bölgede yapıyoruz. Bununla tayin sistemini, elemanların taşınmalarını önlemeyi ve yerel ihtiyaçları yerel personelden karşılamayı amaçlıyoruz.''