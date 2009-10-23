Türk Telekom'da yeni atama

Türk Telekomünikasyon A.Ş, şirketin Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığına Dr. Ramazan Demir'in atandığı bildirildi.

Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Ramazan Demir'in, Türk Telekom'a katılmadan önce, 2005 yılından itibaren Yahoo!'da yöneticilik yaptığı, son olarak Yahoo! Marketplace grubunun direktörlüğünü yürüttüğü hatırlatıldı.

Dr. Demir'in, Bilkent Endüstri Mühendisliği mezunu ve Yöneylem Araştırmaları konusunda MIT, Sloan School of Management'dan doktora derecesi bulunduğu belirtildi.

Ocak 2006'dan beri şirkette Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmakta olan Tunç Yorulmaz'ın ise 1 Kasım 2009 tarihi itibariyle Genel Müdür Özel Projeler Danışmanı olarak görev yapacağı ifade edildi.

