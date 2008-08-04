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Spor

Türk Telekom'da transferler sürüyor

Aroma Bayanlar 1. Voleybol Ligi takımlarından Türk Telekom, DYO Karşıyaka'dan Melis Hemşehri ve İller Bankası'ndan Güldeniz Önal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Önümüzdeki sezon Aroma Bayanlar 1. Voleybol Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Türk Telekom, DYO Karşıyaka'dan Melis Hemşehri ve İller Bankası'ndan Güldeniz Önal'ı renklerine bağladı.

Güldeniz ve Melis ile 2 yıllık anlaşmaya varan Türk Telekom, Ayşe, Eda, Ebru, Makare, Valdone ve Burdine ile de yollarını ayırdı.

Transferlerin devam edeceğini belirten Türk Telekom'un voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Toros, ''Büyük hedeflere yelken açtık. Bunu başarabilmek için yetenekli isimlerle kadromuzu güçlendiriyoruz. Melis, milli takımımızda kendini ispatlamış bir oyuncu. Güldeniz ise çok genç olmasına rağmen tüm kulüpleri peşine katmış bir voleybolcu. Onlara güveniyor ve inanıyoruz. Ancak, daha bitmedi. Türk Telekom'u yakından takip etmeyi sürdürün'' diye konuştu.

Güldeniz Önal, birlikte transfer oldukları Melis'in kendisinin voleyboldaki idolü olduğunu ve onunla aynı takımda oynamaktan gurur duyacağını belirtirken, Melis Hemşehri de ''Bahar, Aguero, Poljak ve diğerlerinin isimleri bile rakiplerimizin yüreğine korku sarmaya yetecek'' dedi.

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