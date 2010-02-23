Türk Telekom'da sürpriz teklif

T24 - Telekom'un yüzde 55'inin sahibi Oger Telekom'dan teklif: Arz fiyatı çıksın yüzde 20 fazlasına bize satın.





Türk Telekom’un yüzde 30’luk kamu hissesinin halka arzında sürpriz teklif geldi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, “Lübnanlı Oger Telecom, halka arz için belirlenecek fiyatın yüzde 20 daha fazlasına hisseleri alabileceklerini bildirdi” dedi.



Türk Telekom’un, devletin kontrolündeki yüzde 30’luk hissesinin bir bölümü için halka arz çalışmaları sürerken, gündeme bomba gibi düşecek sürpriz bir teklif geldi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Oger Telecom ve ortağının, halka arz için belirlenecek hisse değerinin yüzde 20 fazlasını ödeyerek, kamu hisselerini almaya hazır olduklarını ilettiklerini söyledi. Bakan Yıldırım, Türk Telekom’da kamu payının yüzde 30 olduğunu, hisselerden bir bölümünün daha halka arz edileceğini söyledi. Yıldırım, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le konuyla ilgili olarak kısa bir süre önce bir toplantı yaptıklarını doğrulayarak, bu çerçevede halka arzla ilgili çalışmaların başladığını söyledi.





Piyasa değerine göre 4.1 milyar



Yıldırım’ın belirttiğine göre, Türk Telekom’un yüzde 15-20 aralığındaki hisseleri için halka arz düşünülüyor. Halka arz çalışmaları sürerken Türk Telekom’un yüzde 55’ini kontrol eden Oger Telecom ve ortağından bir teklif aldıklarını vurgulayan Yıldırım, “Ortakların bir teklifi var. Halka arz için belirlenecek fiyatın yüzde 20 daha fazlasına hisseleri alabileceklerini bildirdiler” dedi. Türk Telekom’un cuma günkü hisse kapanış fiyatı olan 4.90 lira dikkate alındığında şirketin piyasa değeri halen 17.1 milyar lira. Teklifin bu değer üzerinden kabul edildiği varsayıldığında yüzde 20’si 3.4 milyar lira olan Türk Telekom’a Oger Telekom’un yüzde 20 fazlasını vermesi halinde karşılığı 4.1 milyar liraya geliyor.





İki seçeneği bulunuyor



Şimdi Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda önünde iki seçenek bulunuyor:



1-En az yüzde 15 ya da 20 hisse için halka arza çıkılacak. Talepler alınacak, hisselerin değeri belirlenecek. Bu hisseler halka satılacak.



2-Talepler alınacak, hiselerin değeri belirlenecek. Bu değerin yüzde 20 fazlasına hisseler Lübnanlı Oger Telecom ve ortağına satılacak.





Çalışanlarına da hisse satılacak



Yıldırım, Telekom hiselerinin bir bölümünün de çalışanlara satılacağını kaydederek, kamunun kontrolündeki yüzde 30 hissenin tamamının satışının söz konusu olmadığını söyledi. Yıldırım, “Kamunun denetimindeki altın hissenin kullanımı nedeniyle hisselerin bir bölümü yine kamunun elinde olacak. Bu 1‘de olabilir 5’de olabilir. Öte yandan çalışanlara verilecek yüzde 5’lik bir bölüm de var” dedi.





OGER hisselerini Suudilere sattı



Körfez bölgesinin en büyük telekom şirketi olan Saudi Telecom, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini elinde bulunduran Oger Telecom’un yüzde 35’ini, 2.6 milyar dolara satın almıştı. Suudiler, bu operasyonla birlikte Türk Telekom’un da dolaylı olark yüzde 19.25’inin sahibi oldu. Saudi Telecom’un yüzde 70 hissesi, Suudi Devleti’nin denetiminde bulunuyor.





Oger yüzde 55’ini 6.5 milyar dolara satın almıştı



Türk Telekom, 2005 yılında özelleştirildi. Telekom’un yüzde 55’i, 6 milyar 550 milyon dolara Oger Telecom’a blok satış yöntemiyle satıldı. Türk Telekom’un, yüzde 15’i 2008 yılında halka arz edildi. Halka arzdan 2.4 milyar TL gelir elde edildi. Şirket değeri 15.5 milyar dolara, hisse değeri bazında ise 12.7 milyar dolara denk düştü. Şirket’in, şimdiki değeri 13.1 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor.





