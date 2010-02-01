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Türk Telekom'da önemli atama

Türk Telekom Grubu'nun Finans Başkanı görevine (CFO), Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal getirildi.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Türk Telekom Grubu'nun Finans Başkanı görevine (CFO), Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mustafa Uysal'ın Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin tümünü birlikte ifade eden "Türk Telekom Grubu"nun Finans Başkanı (CFO) olarak atanmasına, yeni bir atama yapılıncaya  kadar Mustafa Uysal'ın aynı zamanda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Finans Başkanlığı görevini de vekaleten yürütmesine karar verilmiştir" denildi.


Maliye'de hesap uzmanı olarak başladı

İş hayatına 1976 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Uysal, Anadolu Grubu'nda sırasıyla, Mali İşler Koordinatörü, Mali İşler Başkanı ve İş Geliştirme Başkanı görevlerinde bulundu ve Anadolu Grubu şirketlerinin yönetim kurullarında yer aldı.

Finansman, vergi politikaları ve vergi uygulamaları, iç denetim, mali sistemler, işletme stratejileri, iş geliştirme, kurumsal yönetim, risk yönetimi ile yeniden yapılandırma alanlarında deneyimlere sahip olan Uysal, 2003 yılı başından bu yana, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan Vergi Konseyi'nde Başkanlık görevini de sürdürüyor.


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