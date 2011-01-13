-TÜRK TELEKOM'DA HESAP VE HAT KAPATIRKEN DİKKAT ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Sekreteri Hamdullah Yıldız, tüketicilerin Türk Telekom'da hesap ve hat kapatırken dikkat etmesi gerektiğini belirtirken, kapatma işleminin iptal anlamına gelmediği ve sabit ücret alındığını ifade etti. Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak Türk Telekom'un sabit ücret uygulaması nedeniyle ya da nakil ve diğer sebeplerle telefon hatlarını kapattığına işaret ederek, bu işlem için ''hattımı kapatın'' diyerek şirkete başvuruda bulunduklarını belirtti. Ancak Türk Telekom'un uygulamalarında hattın kapatılmasının, sözleşmenin iptal edilmesi, telefonun iptal edilmesi ve sözleşmeyle kurulan ilişkinin tüketiciye herhangi bir yükümlülük getirmeden sona ermesi anlamı taşımadığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti: ''Türk Telekom web sitesi üzerinden yaptığımız araştırmada, tüketicilerin sözleşmelerinin nasıl iptal edileceğine dair bir açıklama yoktur. Bu durumda tüketiciler hiç beklemedikleri anda icraya verilmeye kadar giden bir süreçle karşılaşmaktadır. Türk Telekom müşterilerine şeffaf davranmamaktadır.'' Tüketicilerin ''hattımı kapatın'' diye müracaat ettiklerinde hattın görüşmeye kapatıldığını ancak sözleşmenin sona erdirilmediğini belirten Yıldız, öte yandan tüketicinin (nasılsa hattımı kapattım) rahatlığı içinde durumu takip etmediğini, ya da şirket tarafından icraya verildiğinde veya şirket avukatından icra hatırlatma yazısı geldiğinde konu hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. -ÇOK SAYIDA TÜKETİCİ MAĞDUR OLDU- Bu durumun çok sayıda tüketicinin mağduriyetine yol açtığına işaret eden Yıldız, ''son günlerde Türk Telekom'da abonelik iptal etmek isteyen tüketicilerin işlemleri zorlaştırıldığı gibi sözleşme iptali isteyen tüketicilerin hatları görüşmeye kapatılarak sabit ücret ve vergiler alınmaya devam edilmektedir. Yani kapatma işlemi iptal anlamına gelmemekte ve sabit ücret alınmaktadır'' dedi. Türk Telekom'un internet sitesine mutlaka sözleşme ve iptal prosedürü ile ilgili açıklama koyması ve ''hattımı kapatın'' diyen tüketicinin hattını sadece görüşmeye kapatarak sabit ücret tahakkuk ettirmeye son vermesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, tüketicilerin de eğer hatlarını hiç kullanmayacaklarsa kapatma değil mutlaka iptal ettirmeleri gerektiğini belirtti.