Türk Telekom'da 'FETÖ' operasyonu; 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından yürütülen soruşturmada aralarında üst düzey telekom yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Savcının talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe verilen karar uyarınca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor. Şüphelilerden birinin örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 144 şüpheliden 63'ü tutuklandı. Tutukluların 57'sinin ByLock kullandığı öğrenildi.