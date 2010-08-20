-TÜRK TELEKOM'DA ATAMA İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Türk Telekom'da ilk kez oluşturulan Türk Telekom Grubu Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Hakam Kanafani atanırken, Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine ise Gökhan Bozkurt getirildi. Türk Telekom açıklamasına göre, 2006 yılından bu yana Oger Telecom bünyesinde bulunan Hakam Kanafani, Oger Telecom İş Geliştirme ve Sinerji Başkanı olarak görev yapıyordu. Kanafani, Türk Telekom'un özelleştirilmesinden sonra grubun sabit, mobil ve data uygulamalarını geliştiren ve uygulayan ekipte önemli rol oynadı. Türk Telekom Grubu Üst Yöneticiliği görevine hemen başlayacak olan Kanafani, Türk Telekom Yönetim Kurulu ve Türk Telekom İcra Komitesi'ne bağlı olacak. Bu kapsamda Türk Telekom grup şirketlerinin genel müdürleri de Türk Telekom Grubu Üst Yöneticisi aracılığıyla şirketlerinin yönetim kurullarına bağlı olarak çalışacaklar. Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmakta olan Gökhan Bozkurt ise, özelleştirilmesinin ardından Türk Telekom'a 2006 yılında katıldı. Bozkurt, yeni müşteri ilişkileri birimi ve yeni çağrı merkezi AsissTT gibi müşteri odaklı ve bölge bazlı yeni bir yapılanma ile sonuçlanan değişim programının yönetiminde etkin rol oynadı. Bozkurt, yeni görevinde Türk Telekom sabit hat faaliyetlerinden sorumlu olacak. -DOANY, OGER TELECOM CEO'SU OLACAK- Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, yeni görevlendirmelere ilişkin değerlendirmesinde, Invitel International'ın satın alımının tamamlanmasından sonra dokuz şirketten oluşacak Türk Telekom Grubu'nun, faaliyetlerinin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak olan bu yeni görevlendirmelerin, grubun dinamik ve etkili bir şekilde yönetilmesi için atılması gereken bir adım olduğunu ifade etti. Gösterdiği üstün performans ve Türk Telekom'da oluşturduğu güçlü profesyonel takım için Paul Doany'ye teşekkür eden Hariri, şunları kaydetti: ''Oluşturduğu takım, Türk Telekom Grubu'nun değişerek ve büyüyerek dünya standartlarında hizmet veren bir operator haline gelmesini sağladı. Dr. Doany, Oger Telecom CEO'su olarak görevine devam edecek ve yeni satın alımlar, birleşmeler ve stratejik girişimlere odaklanarak Oger Telecom'un stratejik büyümesini yönetecektir. Dr. Doany, Türk Telekom Yönetim Kurulu, İcra Komitesi üyeliklerine devam edecektir. Ayrıca Türk Telekom Grubu iştirakleri yönetim kurullarındaki görevlerini de sürdürecektir.''