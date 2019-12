-TÜRK TELEKOM'A "DÜNYA İLETİŞİM" ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Türk Telekom, ''World Communication Awards 2010''da (Dünya İletişim Ödülleri) En İyi İçerik Servisi kategorisinde ödüle değer görüldü. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk Telekom'un yakınsama stratejisi doğrultusunda grup şirketi Sobee tarafından geliştirilen ''I Can Football'' oyununun, ''oyunun TV'den canlı yayınlanması, proje için yapılan iletişim çalışmaları ve müşterilere ulaştırılırken kullanılan yakınsama teknolojileri'' dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) K. Gökhan Bozkurt'un görüşlerine de yer verildi. Bozkurt, World Communication Ödüllerinin küresel iletişim sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak hayata geçirdikleri yakınsama stratejisinin başarısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Küresel iletişim sektörü hızla ses, veri ve görüntü gibi farklı iletişim teknolojilerinin tek platformdan verilmesini sağlayan yakınsama teknolojilerine yönelirken, biz de ülkemizde bu alanda öncülüğü üstlendik. Bu sayede geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler ile müşterilerimize değer yaratmaya odaklandık. Değer yaratma hedefiyle gerçekleştirilen bu projelerin aldığı uluslararası ödüller ile başarılarını taçlandırıyor. Uluslararası alanda art arda gelen ödüllere The Worlds Communication Awards En İyi İçerik ödülünü eklemekten gurur duyuyoruz.'' Sobee Genel Müdürü Mevlüt Dinç de, dünyanın ilk 11'e 11 online futbol oyunu olan ''I Can Football'' ve Sobee'nin çalışmaları hakkında bilgi verirken, şu ifadeleri kullandı: ''Türk Telekom bünyesine katılmamızın Sobee'ye ve Türk oyun sektörünün geleceği yönünde büyük katkılar sağlayacağına ilk günden beri yürekten inanıyorduk. Bugün ulaştığımız 735 bin kişilik üye sayısı ve sitemizin aylık 3 milyon ziyaretçisi, bu konuda yanılmadığımızı kanıtlıyor. Aldığımız uluslararası ödül de bu başarıyı teyit ediyor.'' Açıklamada ayrıca Türk Telekom'un ''World Communication Awards 2010''da ödül kazanan tek Türk şirketi olduğu bildirdi.