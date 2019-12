-TÜRK TELEKOM'A ULUSLARARASI ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Türk Telekom, ''Aramıza Hoşgeldiniz'' etkinliğiyle ''Best Bussiness Awards''a layık görüldü. Türk Telekom açıklamasına göre, 2010 yılı içinde şirkette çalışmaya başlayan toplam 3 bin 357 çalışanıyla Şubat 2011 tarihinde düzenlediği ''Aramıza Hoş Geldiniz 2011'' isimli toplantısıyla şirket, Best Business Awards'ın ''En İyi Stratejik Dizayn'' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Stratejik öneme sahip bir kurum içi iletişim etkinliği olma özelliği taşıyan ve iki gün süren ''Aramıza Hoş Geldiniz 2011'' organizasyonu katılımcı sayısı açısından Türkiye’nin en büyük oryantasyon programı olma özelliğini taşıyor. Çalışanlar, programı sayesinde Türk Telekom'un üst yönetimi ile tanışma, tüm birimler ve bu birimlerin faaliyetleri, şirket kimliği, değerleri ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Açıklamada alınan ödüle ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, şunları kaydetti: ''Şirketimizin kurum içi iletişiminden sorumlu İç İletişim Direktörlüğü ile bir çalışan markası yaratarak Türk Telekom çalışanlarına yönelik her türlü destek ve altyapıyı sağlıyoruz. 'İleTTişim portalı' ile çalışanlarımız şirketimizle ilgili haberleri ve yayınlanan duyuruları takip ederken, 35 bin adet baskısı tüm Türkiye'deki çalışanlarımıza dağıtılan 'İleTTişim dergisi', yeni kimliği ile Türk Telekom çalışanları ve ailelerinin yanı sıra müşteriler, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından da talep edilen bir yayına dönüştü. Modern iç iletişim uygulamalarından dijital ekranlar ve posterler aracılığıyla yapılan kurum içi bilgilendirmeler görsel malzemelerle destekleniyor, düzenlenen etkinliklerle çalışan motivasyonu ve bağlılığı artırılıyor. 25 bin çalışana sahip Türk Telekom Ailesi'nin iç iletişiminden sorumlu İç İletişim Direktörlüğü'nü Aramıza Hoş Geldiniz etkinliği ile özel ve nitelikli bir oryantasyon programına imza attığı için bir kez daha tebrik ediyorum.''