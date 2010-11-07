-TÜRK TELEKOM'A ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - Türk Telekom, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Telekomünikasyon Konseyi (SAMENA) Ödülleri 2010'da, ''En İyi Sabit Hat Operatörü'' ödülüne değer bulundu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da telekomünikasyon sektörünün farklı kategorilerde en başarılı ve yenilikçi kuruluşlarının belirlendiği ödüller, Kazablanka'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. SAMENA 2010'da, ''En İyi Sabit Hat Operatörü'' ödülüne layık görülen Türk Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Bozkurt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yenilikçi bir yaklaşımla sabit hat üzerinden verilen hizmetleri çeşitlendirerek hayata değer kattıklarını belirtti. Teknoloji altyapılarına, daha fazla katma değerli ürün ve hizmet sunmak için Ar-Ge faaliyetlerine, marka kimliğine yaptıkları yatırımların sonuçlarını sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da aldıklarını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti: ''Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın En İyi Sabit Hat Operatörü olmamız bir tesadüf değil, istikrarlı ve kararlı bir çalışmanın sonucudur. Müşterilerimize değer katmaya odaklanarak insan kaynağından altyapımıza, yenilikçilikten, kurumsal kimliğimizi güçlendirmeye uzanan geniş bir alanda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.''