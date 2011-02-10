Türk Telekom'a ihtarname için ateş püskürdü!

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sponsorları Türk Telekom'un adını bir daha ağzına almayacağını söyledi. Polat'ın ateş püskürdüğü Divan'da, seçim çağrısı yapılırken, yönetim içindeki soğuk savaş da kendini gösterdi.



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda, Başkan Adnan Polat Türk Telekom'a ateş püskürdü.



Polat, Türk Telekom Arena'nın önüne Ali Sami Yen Spor Kompleksi adını kullandıkları için kendilerine ihtarname çeken şirketin adını bir daha ağzına almayacağını söyledi.



Divan Kurulu üyelerinden Hayrettin Kozak erken seçim çağrısı yaparken, yönetim içindeki çatlak da toplantı salonunda kendini gösterdi.



Adnan Polat, stadın adının Türk Telekom Arena, kompleksin adının ise Ali Sami Yen olmasına Özhan Canaydın'la birlikte karar verdiklerini, Türk Telekom'un da isim hakkını aldığını belirtti.



Polat, ''Türk Telekom bize ihtarname gönderdi ve biz de Ali Sami Yen SPor Kompleksi adını skorboarddan kaldırdık. Biz de karar verdik aslanlı yola ve şimdiki şantiye alanına Ali Sami Yen Spor Kompleksi yazısını çok güzel bir şekilde yazacağız. Türk Telekom'un bu anlayışsızlığı beni o kadar üzdü ki, bu firmanın adını benim ağzımdan bir daha duymayacaksınız.



Nasıl istiyorlarsa kendileri anons etsinler. Herkesi çok üzdüler. Ne olurdu orada Ali Sami Yen ismi de dursaydı. Gereğini yapıp 2 ay içinde çok güzel isim yazacağız. Şu an stadın devrini almadık. Devir işlemi bittiğinde herkes buram buram Galatasaray ve Ali Sami Yen ruhunun kokusunu alacak'' şeklinde konuştu.





SOĞUK RÜZGARLAR



Galatasaray Yönetim Kurulu içinde yaşanan görüş ayrılıkları, Divan Kurulu Toplantısı'ndaki yönetim masasına da yansıdı.



Yönetim masasında başkan Adnan Polat ile Yiğit Şardan, Taner Aşkın, İbrahim Çağlar, Murat Yalçındağ ve Selim Sayılgan yan yana otururken, Polat'ın istifalarını istediği Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya ise diğer grupla aralarında bir sandalye boşluk bırakarak birlikte oturmayı tercih ettiler.



Toplantı öncesi bazı üyelerin sadece Adnan Polat grubunun, bazı üyelerin ise sadece Mehmet Helvacı grubunun ellerini sıkması dikkat çekti.





HELVACI: İLK FİKİR AYRILIĞI DEĞİL



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Helvacı, başkan Adnan Polat'la ilk kez fikir ayrılığına düşmediğini, daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını söyledi.



Adnan Polat'ın ardından söz alan Mehmet Helvacı, kendisinin yönetimde kriz çıkarma taraflısı biri olmadığını vurgulayarak, ''Başkan da biliyor ki bu ilk değil. Daha önce de çok fikir ayrılığına düştük. Adnan Sezgin meselesinde, Frank Rijkaard'ın gönderilmesi meselesinde, Pazarlama AŞ'ye genel müdür atanması konusunda ayrıldık. Ama hiçbir zaman konuşmadım'' dedi.



Kendisinin hiçbir zaman başkan Adnan Polat'a küfür etmediğini, ettirmediğini ve edenlerin yanında da olmadığını kaydeden Helvacı, ''Kendisiyle ilgili, (Ekonomik çete) iddialarını kınadım. Bunları dile getirmeyip, ayrı düştüğümüzü söylüyor. Ben Galatasaray'ın menfaatleri içi buradayım. Özhan ağabey beni ona vasiyet etmiş, keşke etmeseydi o zaman. Başkanlık ağır sorumluluklar ister, demokrasiye inanmak ister, tüzüğün uygulanmasını gerektirir. Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya, genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilmiştir. Başkan dahil kimse onurlarına hakaret ederek istifalarını talep edemez'' diye konuştu.





'BANA OKUTMUŞ OLSALARDI'



Kendilerinin, yönetimdeki diğer kişilerin maneviyatlarını bozmaya çalıştıkları şeklinde Adnan Polat tarafından itham edilmelerine tepki gösteren Helvacı, ''Türk Telekom sözleşmesini bana okutmuş olsalardı, Ali Sami Yen ibaresinin yer alması gerektiğini söylerdim ve bugünkü durum olmazdı. Skorboarddan çıkarırken sorsalardı o ibareyi, gerek olmadığını söylerdim. Ben onun için varım orada. Biz derneğiz, derneğin hak ve fiil ehliyeti tüzüğüyle sınırlıdır. Üstelik üçüncü kişileri de bağlar. Sözleşme olmasına rağmen hukuken uymak zorundadırlar.



Ben köstek olmak için gelmedim ve hiç olmadım. Hep kötü günde oradaydım. Galatasaray benim kişisel durumumdan önemlidir. Her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Yaşayarak öğrendim. Kimse benim Galatasaray menfaatleri ile çelişebileceğim beyanında bulunmasın. Zarar verdiğimi gördüğüm anda beni orada göremezsiniz'' dedi.





MANİSASPOR MAÇI SONRASI



Mehmet Helvacı, Manisaspor maçı sonrası Tayland'da bulunan başkan Adnan Polat'ın yaptıkları yönetim kurulu toplantısından haberi olduğunu ancak bunu 10 gün süreyle kamuoyuyla paylaşmadığını savunarak, kendisiyle ilgili bir divan kurulu üyesi tarafından yapılan (Brütüs) benzetmesine tepki gösterdi. Helvacı, bugüne kadar ne yaptıysa insanların yüzüne karşı yaptığını kaydetti.





'HUZURUN YOLU ERKEN SEÇİM'



Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden ve sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden olan Hayrettin Kozak, sarı-kırmızılı yönetimi erken seçime giderek kan tazelemeyi önerdi.





