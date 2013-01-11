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Ekonomi

Türk Telekom'a haksız rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

11 Ocak 2013 15:23

 

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin nihai kullanıcıya yönelik perakende tarifelerini, uzak mesafe telefon hizmeti işletmecilerine yönelik toptan tarifelerinin altında belirlemek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren ve Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği tarafından yapılan şikayet başvurusunu, Kurul kararının Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Rekabet Kurulu yeniden değerlendirdi.
Yapılan ön araştırma sonucunda dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 3 Ocak 2013 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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