Türk Telekom'a Azeri smaçör

Tempo24-



Türk Telekomspor Bayan Voleybol Takımı, Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Natalia Mammadova ile anlaştı.



Mavi-beyazlılar, geçen sezon yaptığı büyük transferlere karşın istediği sonuçları alamayınca, erken transfer atağına geçerek, Avrupa'da geçen yılın en iyi smaçörü seçilen Azeri oyuncuyu renklerine bağladı.



İsviçre'nin Volero Zürih takımından transfer edilen 24 yaşında ve 1.95 boyundaki Mammadova ile ilerleyen günlerde sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



Fenerbahçe'de Aıbadem'e yeni menajer



Öte yandan Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın menajerliğine, Viyoleta Duca getirildi.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, daha önce Beşiktaş Bayan Voleybol Takımı menajerliği görevini yürüten Duca'nın, yeni sezonda Fenerbahçe Acıbadem ile birlikte çalışmaya başlayacağı bildirildi.

