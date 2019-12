-TÜRK TELEKOM'A, "EN MÜŞTERİ ODAKLI ŞİRKET ÖDÜLÜ" İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - İngiltere'nin saygın ödüllerinden biri olan Best Bussiness Awards, faaliyetlerini yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle yürüten Türk Telekoma ''En Müşteri Odaklı Şirket'' ödülünü verdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Müşteri İlişkileri Başkan Vekili Haktan Kılıç, ödülün uzun soluklu stratejilerin ve kararlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Kılıç, şunları kaydetti: ''Uzun soluklu stratejilerle geliştirdiğimiz yenilikçi, müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve hizmetlerimiz bugün, Türk Telekomun dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer almasını sağlıyor. En kaliteli, hızlı ve katma değerli ürün ve hizmetleri, en avantajlı koşullarda sunma gayretimizin bir sonucu olarak, müşteri memnuniyeti konusunda elde ettiğimiz başarımızın Best Business Awards ödülü ile kanıtlandığını görmekten gurur duyuyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi, 81 ile yayılmış Türk Telekom ofislerimiz, çağrı merkezimiz ve online hizmet merkezimiz aracılığıyla sunmaya, müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.'' Açıklamada, Türk Telekomun elde ettiği başarıyı değerlendiren Best Bussiness Ödülleri Başkanı Andrew Areoff da Türkiye'nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekomun geçen bir yıl içinde aralarında İnteraktif Ses Yanıtlama ve çok çeşitli self-servis kanallarının da olduğu çok geniş yelpazede yeni hizmetler sunarak, müşteri ilişkilerini geliştirmek konusunda yaptığı çalışmalarla önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti. Areoff, Türk Telekomu elde ettiği yüksek müşteri memnuniyetinin yanı sıra, hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi konusunda yürüttüğü sistemli çalışmalar nedeniyle kutladığını anlattı. -CeBIT FUARI Turkcellden yapılan açıklamaya göre, şirketin sponsoru olduğu CeBIT 2011 Bilişim Ve Teknoloji Fuarı, Hannover'de 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Turkcell, fuarda kuracağı stantta hem teknoloji alanında sunduğu öncü ürün ve servisleri tanıtacak, hem de sponsorluk rolünden kaynaklanan özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu yıl Türkiye'nin ''Partner Ülke'' olarak katıldığı fuara, Türkiye'den 90'ı aşkın firma katılacak. -MOTOSİKLETTE ÖTV ORANI YÜZDE 8'E İNDİRİLDİ Motosiklet Endüstrisi Derneğinden (MOTED) yapılan açıklamada, motor hacmi 250 cc'ye kadar olan motosikletlerde beş yıl önce yüzde 22'ye çıkartılan ÖTV oranının 25 Şubat Cuma günü yapılan değişiklikle yeniden yüzde 8'e indirildiği bildirildi. Haberin Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Eurasia Moto Bike Expo'da öğrenen motosiklet firmaları tarafından sevinçle karşılandığı belirtilen açıklamada, motosikletlere uygulanan bu yüksek oranın pazarın yarıdan fazla küçülmesine neden olduğu ve sektörü sıkıntıya soktuğu, bu nedenle derneğin beş yıldan beri ÖTV oranının yeniden yüzde 8'e çekilmesi için çalışmalar yaptığı kaydedildi. Özellikle günlük kullanımda tercih edilen motor hacmi 250 cc'ye kadar olan motosikletlerin trafik yoğunluğuna çözüm sunarken, düşük yakıt tüketimiyle de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı bildirilen açıklamada, motor gücü 250 cc üzeri motosikletlere uygulanmakta olan yüzde 37'lik ÖTV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığı, yürürlüğe giren kararname ile 250 cc'ye kadar olan motosikletlerde yapılan vergi indiriminin adil olması adına diğer hacim gruplarında da kademeli olarak uygulanmasının sektörün beklentileri arasında yer aldığı belirtildi. MOTED Başkanı Ali Karakoç, indirimin tüm sektörü memnun ettiğini belirterek, ''Karar satışlara olumlu yansıyacak, motosiklet kullanımı artacak'' ifadesini kullandı. -FIAT DOBLO VE FIAT FIORINO'NUN ''MYLIFE'' VERSİYONLARI CENEVRE'DE TANITILACAK- Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Yeni Fiat Doblo'nun ve hafif ticari araç sınıfında yeni bir konseptin doğmasına öncülük eden Fiat Fiorino modellerinin ''MyLife'' adı verilen özel serileri, 81. Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bursa'da üretilen Türk işçi ve mühendisinin eseri olan ''MyLife'' özel serisindeki her iki Fiat modeli de dış kısımda gövde renginde tamponlar ve dış aynalara paralel uzunlamasına tavan barları ile 16 alaşım jantlarıyla dikkat çekecek. Daha fazla konfor ve kullanışlılık odaklı donanımlara sahip olmasıyla ön plana çıkan Fiat Doblo ve Fiat Fiorino'nun MyLife özel serileri, tüm diğer Fiat model yelpazesiyle birlikte Fiat markasının standını taçlandıracak. Fiat Doblo'nun 90 HP'lik 1.6 Multijet motoruyla, Fiat Fiorino ise 75 HP'lik 1.3 litrelik turbo dizel motoruyla boy gösterecek.