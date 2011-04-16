-TÜRK TELEKOM: 73 - BANVİT: 67 ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Banvit'i 73-67 yendi. Karşılaşmaya Türk Telekom, Ceyhun'un 3 sayılık basketiyle başlarken, dış atışlarla sonuca gitmeye çalışan rakibi karşısında boyalı alanı etkili kullanan Banvit, 5. dakikasına 11-5 önde girdiği çeyreği 19-16 üstün bitirdi. 2. periyoda da etkili giren Banvit, 8-2'lik seri yakaladı ve 14. dakika içinde farkı 9 sayıya (27-18) çıkardı. Tam saha baskı yapan ve rakibini hataya zorlayan Türk Telekom, Mehmet ve Ceyhun'un basketleriyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve 16. dakika içinde farkı 2 sayıya kadar indirdi: (27-25) Dixon'ın sayılarıyla farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Banvit, devreyi 36-32 önde tamamladı. 3. periyodun ilk dakikalarında her iki takım da üst üste top kayıpları yaptı. Golubovic ile pota altını başarıyla kullanan Banvit, Simmons'ın 3 sayılık basketiyle 24. dakikaya 45-38 önde girdi. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Türk Telekom, hücumda da Ceyhun, Wesson ve Mehmet'in skorer oyunlarıyla 23-5'lik seri yakaladı ve periyodu 11 sayı farkla 61-50 üstün geçti. 4. çeyreğin başlarında iki takım da skor bulmakta zorlandı. Periyodun ilk 2.5 dakikasında Türk Telekom sayı atamazken, Banvit sadece 2 sayı üretebildi. Simmons'un 3 sayılık basketi sonrasında Barış Ermiş ile kazanılan serbest atışlardan birini sayıya çeviren Banvit, 34. dakika içinde farkı 5 sayıya (61-56) indirdi. Rakibinin dış atışlardan bulduğu sayılara cevap veren Ankara ekibi, 37. dakikayı da 71-62 önde geçti. Kalan dakikalarda Banvit top kayıpları yapmaya devam ederken, kontrollü oyununu sürdüren Türk Telekom, karşılaşmadan da 73-67 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ersan Ergüler xx, Semih Vural xx Türk Telekom: Wesson xxx 17, Mehmet xxx 19, Yunus x, Jagla x, Ceyhun xxx 16, Uğur xx 2, Simpsons x 2, Stiemsma xx 9, Randle xx 8, Rasim x Banvit: Barış Ermiş xxx 16, Simmons xx 8, Dixon x 4, Bora Hun x, Williams xx 6, Davis xx 13, Yiğitcan x 2, Golubovic xx 14, Barış Özcan x 2, İbrahim x, Mutlu x 2 1. periyot: 16-19 Devre: 36-32 (Banvit lehine) 3. periyot: 61-50 Beş faulle çıkan: 33.18 Rasim (Türk Telekom)