-TÜRK TELEKOM YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu ve komitelerinde değişiklikler yapıldığı bildirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Boulos H. B. Doany'nin İcra Komitesi üyeliğinden istifa ederek, Denetim Komitesi üyeliğine seçildiği bildirildi. Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Şirketimiz Yönetim Kurulu 20 Ekim 2010 tarihli toplantısında -Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Basile Yared'in Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi başkanlığından istifasını kabul etmeyi, -Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince Sayın Al-Hakam Marwan Kanafani'nin seçilmesini ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarların onayına sunulmasını, -Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Boulos H. B. Doany'nin İcra Komitesi üyeliğinden istifasını kabul etmeyi, -Boşalan İcra Komitesi üyeliği için Sayın Al-Hakam Marwan Kanafani'nin seçilmesini, -Boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Boulos H.B.Doany'nin seçilmesini -Boşalan Denetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyemiz Sayın Samir Asaad O. Matbuoli'nin seçilmesini kararlaştırmıştır.''