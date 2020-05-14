Türk Telekom’un borçları 16,4 milyara çıktı, kârı beklentilerin üzerinde arttı

Türk Telekom 2020’nin ilk üç ayında, beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 113 artışla 661 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin döviz borcu nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde yazdığı kur farkı zararlarının azaldığı dikkati çekti. İş Yatırım’a göre Türk Telekom’un ilk 3 ayda gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık yeni çapraz para swap işlemi ve borçlar içinde TL’nin payının artması net döviz açık pozisyonunun 2019 yıl sonundaki 813 milyon dolardan 612 milyon dolar seviyesine gerilemesini sağladı.

"Fibere yatırım yapacağım" vaadi



Şirketin net borcu ise çeyreksel bazda yüzde yüzde 4 artarak 16,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.43 olarak gerçekleşti.

Türk Telekom’un satış gelirleri ilk 3 ayda yıllık bazda yüzde 17 artarak 6.30 milyar liraya yükseldi. Sabit internet ve mobil iş kollarının satışları yıllık bazda sırası ile yüzde 19 ve yüzde 12 artış gösterdi.

Türk Telekom hızlı internete artan talep sonrası fiber yatırımlarına daha fazla ağırlık vermeyi planladığını da açıkladı.