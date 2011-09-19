-Türk Telekom turnuvada 3. oldu ANTALYA (A.A) - 19.09.2011 - 4. Uluslararası Rixos Basketbol Turnuvası'nda Türk Telekom, KK Zagrep'i 95-91 yendi. Turnuvanın son gününde üçüncülük-dördüncülük maçında Türk Telekom, Atatürk Spor Salonu'nda KK Zagrep ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunda dış şutlarda ve pota altında rakibine göre daha üstün oynayan Türk Telekom, bu çeyreği 24-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, devreyi 41-34 üstün kapattı. Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Hırvat ekibi, öne geçmeyi başardı ve son periyota üç sayı farkla (65-62) önde girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son çeyrekte Türk Telekom, rakibine oranla daha az hata yaptı ve rakibini 95-91 yenerek turnuvada üçüncü oldu. Salon: Atatürk Hakemler: Özlem Yalman xxx, Serdar Ünal xxx, Ergin Sarı xxx Türk Telekom: Muratcan xxx 13, Ali Karadeniz xxx 19, Washington xxx 21, Barış x 3, Kambala xxx 12, Nedim xx 8, Mehmet xxx 19, Uğur x, Orhan x KK Zagrep: Masic x 2, Simon xx 15, Kasun xxx 21, Garett x 6, Heytvelt xx 7, Mulaomerovic xx 10, Halilovic xx 4, Babic x, Dia xx 4, Rancic xxx 22 1. periyot: 24-18 Devre: 41-34 (Türk Telekom lehine) 3. periyot: 62-65 Beş faulle çıkanlar: 33.29 Kasun, 38.39 Dia (KK Zagrep), 39.54 Muratcan (Türk Telekom)