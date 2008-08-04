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Spor

Türk Telekom transfere doymuyor

Aroma Bayanlar 1. Lig takımlarından Türk Telekomspor'un, Hırvat Maja Poljak ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

04 Ağustos 2008 03:00

Önemli oyuncuları renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Aroma Bayanlar 1. Lig takımlarından Türk Telekomspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mavi-beyazlı kulüp, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği'nin bayanlarda dünyanın bir numaralı oyuncusu olarak gösterdiği Küba asıllı İtalyan Taimarys Aguera ile Azeri oyuncu Natalia Mammadova'dan sonra İtalya Ligi'nin ve Avrupa'nın en önemli orta oyuncularından Hırvat Maja Poljak'ı da renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde bugün yapılan törenle Hırvat Poljak, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Türk Telekomspor Kulübü Başkanı Feridun Bilgin, Türk Telekom olarak basketbol ve voleybolda büyük isimlerle anlaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Şampiyon olacak kadrolar kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bilgin, "Aguera ile başlayan atağımız devam etmektedir. Poljak, Avrupa'nın en önemli orta oyuncusudur. Türkiye'de voleybol artık çok önemli bir konuma geliyor. Aguera'nın transferiyle tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Çok önemli oyuncular Türkiye'ye gelmek istiyor. Bazı şeyler sadece parayla olmuyor. (Aguera gittiyse biz de gideriz) düşüncesiyle buraya gelmek isteyen oyuncular var. Poljak transferinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'yi daha önce Aguera'nın buraya gelmesiyle duyduğunu belirten Hırvat voleybolcu, "Motivasyonum çok yüksek. Burayla ilgili ilk izlenimim de çok iyi. Başarı için buradayım" diye konuştu.

Hırvatistan Basketbol Milli Takımı'nın eski oyuncularından Zeljko Poljak'ın kızı olan Maja, son 8 yıl İtalya Serie A1'in önemli kulüplerinde oynadı. 1,94 metre boyunda ve 73 kilo olan Maja Poljak'ın Avrupa'da önemli dereceleri bulunuyor.

BİLGİN: "ÖZDURAK'A HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüp başkanı Feridun Bilgin, antrenörleri Üzeyir Özdurak'ın ani bir şekilde takımdan ayrılması ve ardından Fenerbahçe ile anlaşmasıyla ilgili, "Özdurak, bize ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'a yerleşmesi gerektiğini söyleyerek takımdan ayrıldı. Ertesi gün Fenerbahçe için imza attığını öğrendik. Bu kendi seçimidir. Aramızda herhangi bir husumet geçmedi. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

Yeni antrenör konusunda henüz bir tercih yapmadıklarını dile getiren bilgin, yönetim kuruluyla toplanarak bu konuda bir karar vereceklerini kaydetti.

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