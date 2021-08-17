Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı; en düşük çıplak ücret 4.200 TL oldu

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci sonuçlandı.

Yaklaşık 10 bin sendika üyesi Türk Telekom çalışanını kapsayan ve kazanımlarla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Mart 2021 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak üzere iki yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapıldı.

Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine yapılan iyileştirme sonrasında, ilk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 5,50 oranında zam yapılacak. Ayrıca bu dönemler için ise enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 5,50’yi aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.

Bunlara ek olarak, sözleşmenin ikinci yılından itibaren Türk Telekom’un, sendika üyelerine Ramazan ve Kurban bayramları için 1000 TL tutarında bayram yardımı ödemesi yapması yönünde karar alındı.