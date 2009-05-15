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Spor

Türk Telekom terledi

Beko Basketbol Ligi Play-off ilk maçında Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni sahasında 80-78 yendi

15 Mayıs 2009 03:00


Beko Basketbol Ligi Play-off ilk maçında Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni sahasında 80-78 yenerek, 1-0 önde başladığı seride durumu 2-0 yaptı.

Türk Telekom, son saniyeleri büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 80-78 mağlup etti.

Türk Telekom karşısında Lofton ve Ümit ile üst üste sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. dakikayı 16-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra Barış Özcan ve El-Amin ile 12-2'lik bir seri yakalayan Türk Telekom, 7. dakikada 19-18'lik skor ile öne geçti. Etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Savunmasıyla etkili olan Mersin Büyükşehir Belediyesi 15. dakikayı 34-32 önde geçti. Türk Telekom'un hatalarını iyi değerlendiren konuk ekip, 10-2'lik bir seriyle 17. dakikayı 10 sayı farkla 44-34 önde geçti. Başkent ekibi, çeyreğin sonunda Bajramovic ve El-Amin ile sayılar bulsa da konuk ekip soyunma odasına 7 sayı farkla 48-41 önde girdi.

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom, pota altından Bajramovic ve Dudley ile sayılar bularak 24. dakikada 51-50'lik skor ile öne geçti. Çeyreğin son bölümünde pota altında sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Dudley ve Barış Özcan ile cevap veren Türk Telekom, son çeyreğe 62-61 önde başladı.

Son çeyreğe hızlı giren Türk Telekom, basit top kayıpları yapmasına rağmen, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve 35. dakikayı 73-69 önde geçti. Başkent temsilcisi, farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkarsa da hızlı hücumlardan üst üste basketler bulan konuk takım, 78-77 öne geçti.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi son hücumda Ümit ile 3 sayılık atıştan yararlanamadı ve Türk Telekom, maçı 80-78 kazandı.

Normal sezonda oynanan iki maçı da kazandığı için seriye 1-0 önde başlayan Türk Telekom, bu galibiyetle durumu 2-0'a getirdi.

Serinin ikinci maçı 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mersin'de oynanacak. Türk Telekom'un sahadan galibiyetle ayrılması durumunda başkent temsilcisi yarı final vizesi alacak.

TÜRK TELEKOM: 80 – MERSİN BB: 78
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özkök, Ali Şakacı
Türk Telekom: Bekir 16, Barış Özcan 10, Bajramovic 13, El-Amin 12, Dudley 12, Asım, Mutlu 6, Tutku, Serkan 9, Torres 2
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lofton 14, McCalleb 14, Nedim 8, Ümit 20, Basden 9, İnanç 11, Altan 2
1. periyot: 26-23 (Türk Telekom lehine)
Devre: 48-41 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)
3. Periyot: 62-61 (Türk Telekom lehine)
5 faul alan: Ümit (39.18) (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

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