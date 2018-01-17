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Spor

Türk Telekom Stadyumu'nun zemini haftaya hazır

İSTANBUL / DHA Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin yenileme çalışmalarında sona gelindi

17 Ocak 2018 17:34

İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nun zemininin yenileme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından Galatasaray Futbol Takımı iç saha maçlarını hibrit çimde oynayacak. Toplam uzunluğu 4 bin kilometreyi bulan 30 milyon lifin stat zeminine çakılma işlemleri sürecinin bitimi yaklaşırken tüm çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
\"SALI GÜNÜ BİTMİŞ OLACAK\" 
Zemin yenileme çalışmaları kapsamında Galatasaray Televizyonu\'na konuşan Galatasaray Stat İşletme Müdürü Murat Ersoy, \"Geçtiğimiz ay sonu itibariyle bakım işini yürüten firmanın danışmanı Alan Ferguson stadımızda incelemelerde bulundu. Kendisi aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu\'nun da baş çimcisi. Stadımızın durumunun iyi durumda olduğunu ve tek eksiğin hibrit olduğunu, bunu yaparsak daha iyi bir zeminin olacağını söyledi. Raporları yönetimi sunduk. Yönetimin onayı doğrultusunda, hocamız Fatih Terim\'in de görüşünü alarak hibrit çim yapılması yönünde karar çıktı. 10 gün süren hazırlıklar sonucunda salı günü çalışmalara başladık. Önümüzdeki salı günü bitmiş olacak. Osmanlıspor maçı ve kupa maçında sahayı test etmiş olacağız\" dedi.
Murat Ersoy ayrıca, \"Hibrit ile ilgili \'sahayı kendi haline bırakacaksınız\' şeklinde bir kanı var. Hibrit dediğimiz doğal ve sentetik çimin bir araya gelmesi. Bakımlar aynı ciddiyetle hatta daha da iyi olmak zorunda. Hibrit olmasının bize sağladığı şey daha iyi oynanabilir bir oyun sahası. Özellikle Premier League\'de hibrit olmayan saha kalmadı\" ifadelerini kullandı.

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