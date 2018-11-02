Türk Telekom Stadyumunda dev derbi

Dünyada futbolun en büyük derbilerinden biri sayılan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. İki İstanbul temsilcisinin karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

Bu akşam oynanacak karşılaşma ezeli rekabetteki 388. randevu olacak. 109 yıllık rekabette 387 maç oynandı. Fenerbahçe 532 gol atıp 146 galibiyet aldı. Galatasaray 482 gol attı, 123 kez kazandı. Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor. Bu derbilerde sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

İki takım da karşılaşmaya kötü bir form grafiğiyle geliyor. Galatasaray, son üç resmi maçını kazanamadı ve ligde üst üste 5 puan yitirdi. Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve ligde 5 haftadır galibiyet göremedi. Fenerbahçe, geçen hafta kovulan teknik direktör Phillip Cocu'nun yerine yeni bir antrenörle anlaşılmadığı için takımı karşılaşmaya asistan antrenör Erwin Koeman çıkaracak.

İki takımda da önemli eksikler var

Fatih Terim'e güvenen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Emre Akbaba, Fernando ve Nagatomo, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mariano da sarı kart cezası nedeniyle derbide yok.

Fenerbahçe de ise Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan ve Tolga Ciğerci sakat, Slimani kırmızı kart cezalısı. Derbilerin kahramanı kaptan Volkan Demirel ise kadro dışı durumda.

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Belhanda, Eren

T.D.: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Alper (Valbuena), Soldado

T.D.: Erwin Koeman