Türk Telekom seride durumu 2-0'a getirdi

Beko Basketbol Ligi Play-off ilk maçında Türk Telekom, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 80-78 mağlup ederek, 1-0 önde başladığı seride durumu 2-0'a getirdi.



Karşılaşmaya Bekir'in basketiyle başlayan Türk Telekom karşısında Lofton ve Ümit ile sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. dakikayı 9 sayı farkla 16-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan ve Barış Özcan ve El-Amin ile 12-2'lik bir seri yakalayan Türk Telekom, 7. dakikada 19-18'lik skor ile öne geçti. Çeyreğin sonunda da etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi bu çeyreği 26-23 önde tamamladı.



İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken iyi savunma yapan Mersin temsilcisi 15. dakikayı 34-32 önde geçti. Top çıkarmakta güçlük çeken Türk Telekom karşısında üst üste toplar kazanan ve 10-2'lik bir seri yakalayan konuk ekip, 17. dakikayı 10 sayı farkla 44-34 önde geçti. Türk Telekom, çeyreğin sonunda Bajramovic ve El-Amin ile sayılar bulsa da konuk ekip devreye 7 sayı farkla 48-41 önde girdi.



İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom, pota altından Bajramovic ve Dudley ile sayılar bularak 24. dakikada 51-50'lik skor ile öne geçti. İki takım da sert savunma yapınca, takımlar sayı bulmakta zorlandı ve 28. dakikayı Türk Telekom, 57-55 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde pota altında sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında Dudley ve son hücumda Barış Özcan ile sayılar bulan Türk Telekom, son çeyreğe 62-61 önde girdi.



Son çeyreğe Mutlu ve Bekir'in sayılarıyla hızlı giren Türk Telekom, 32. dakikayı 67-63'lük skorla önde geçti. Türk Telekom, basit top kayıpları yapmasına rağmen, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve 35. dakikayı 73-69 da önde tamamladı. Türk Telekom, farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkarsa da üst üste top kazanan konuk ekip son dakikaya 1 sayı farkla 78-77 önde girdi. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken iki takım da serbest atışlardan sayılar buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi son hücumda 3 sayılık atıştan yaralanamayınca Türk Telekom, salondan 80-78 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM: 80 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 78



Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Alper Özkök xx, Ali Şakacı xx



Türk Telekom: Bekir xxx 16, Barış Özcan xx 10, Bajramovic xxx 13, El-Amin xx 12, Dudley xxx 12, Asım x, Mutlu xx 6, Tutku x, Serkan xx 9, Torres x 2



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lofton xxx 14, McCalleb xxx 14, Nedim xx 8, Ümit xxx 20, Basden xx 9, İnanç xx 11, Altan x 2



1. Periyot: 26-23



Devre: 41-48 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)



3. Periyot: 62-61



5 Faul alan: Ümit (39.18) (Mersin Büyükşehir Belediyesi)



