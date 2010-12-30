-TÜRK TELEKOM JAGLA İLE SÖZLEŞME İMZALADI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, daha önce anlaşma sağladığı Alman oyuncu Jan Jagla ile resmi sözleşme imzaladı. Bu sabah sağlık kontrolünden geçen Jagla, Türk Telekom Genel Müdürlüğü binasında Türk Telekom Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Binbir'in de hazır bulunduğu törenle sözleşme imzaladı. Genel sekreter Akif Üstündağ'ın da yer aldığı imza töreninde konuşan Sinan Binbir, ''Jagla'nın yeniden Türk Telekom'da forma giyecek olmasından dolayı yönetim olarak oldukça mutluyuz, transferimiz Türk sporuna ve camiamıza hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı. Türkiye'ye tekrar döndüğü için mutlu gözüken Jagla ise ''Türk Telekom'da daha önce de keyif alarak oynamıştım, tekrardan bu aileye dönme fikri beni çok heyecanlandırdı. Türkiye'de oynamak gerçekten heyecan verici, Türk seyircilerinin ilgi ve sevgisini özlemiştim. Bu taraftarın önünde yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekibimizle uyumla ve hırsla çalışıp, en iyi şekilde mücadele etmeye hazırım'' diye konuştu. -SAYILARLA JAN JAGLA- 25 Haziran 1981 doğumlu Jagla, 1999 yılında Alman Tus Lichterfelde takımıyla basketbola adımını attı. İlk maçına aynı yıl Alman ekibi Tusli takımıyla çıkan Alman oyuncu, 2001-2004 yılları arasında kolej takımı Pennsylvania State University'de tecrübe kazandı. 2004'de Yunanistan'a rotasını çeviren Jagla, burada Panellinios Athens takımında ter döktü. 2005 yılında Mallorca'da çıktığı 33 maçta 367 sayı atan ve 248 ribaunt toplayan Jagla, 2006'da Türkiye'ye gelerek Türk Telekom'da 37 maçta 530 sayı bularak en iyi sezonunu Türkiye'de geçirdi. 2007-2009 yılları arasında Juventut Badalona'da 9 sayı ortalamasıyla forma giyen tecrübeli oyuncu, 2009'da Prokom'a geçerek burada 34 maçta 276 sayı bulup 142 ribaunt topladı. Prokom formasıyla çıktığı Avrupa Ligi maçlarında ise 5.6 sayı ve 5.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da başarılı istatistiklerle oynayan Jagla, 13.8 sayı, 6.2 ribaund, 3.0 asist ortalamaları tutturmuş, 3 sayıda yüzde 65 (13/20) isabet sağlamıştı. Bu arada Türk Telekom, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan Tony Gaffney ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshederek, bu oyuncu ile yollarını ayırdı.