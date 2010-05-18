Türk Telekom Invitel International'ı satın aldı

T24- Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, Invitel Holdings A/S ile Invitel International’ın hisselerinin %100’ünün 221 milyon Euro karşılığında satın alınmasına ilişkin bir hisse alım anlaşması imzaladı. Türk Telekom kapanış koşullarına tabi bu anlaşma ile yaklaşık 197 milyon Euro ödeyecek.





Invitel International, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da 16 ülkede 27 bin kilometrelik optik fiber ağı ile hizmet veren önde gelen bağımsız toptan data ve kapasite servis sağlayıcılarından biri.





Coğrafi bir “bağlantı merkezi” olma konusunda eşsiz bir konumda bulunan Türk Telekom, söz konusu satın alma ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesi içinde artan data/geniş bant trafiğini ve Türkiye, Orta Doğu ve Asya pazarlarını Batı Avrupa ve Amerika’ya bağlayan data/geniş bant trafiğini sağlayarak bu konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Ayrıca, bu satın alma ile Invitel International ve Türk Telekom arasında sinerji fırsatlarının doğması ve ilaveten uçtan uca güvenilir ve daha yüksek kalitede hizmetler almaya kritik önem veren uluslararası data ve genişbant müşterileri ile iki şirketin de ilişkilerinin daha da güçlenmesi bekleniyor.