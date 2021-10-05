Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki 'stadyum isim hakkı anlaşması' sona erdi

Türk Telekom ile Galatasaray’ın 11 yıl süren ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşmasının süresi, 2020-2021 sezon sonu itibarıyla doldu. Taraflar, yeni bir uzatmaya gitmeme konusunda anlaştılar.

Bu dönem, 5 şampiyonluk ve 14 kupayla, Türk spor ve Galatasaray tarihine damgasını vurdu. Türk Telekom ve Galatasaray arasında 2010’da yürürlüğe giren ve 10 yıllığına imzalanan, ardından bir yıl daha uzatılan ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’ özelliği taşıyan pazarlama, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sözleşme sona erdi.

Diğer yandan Türk Telekom’un Galatasaray’a ve taraftarlara sunduğu katkılar, iki kurum arasındaki GSMobile ve akıllı stadyum gibi iş birlikleri ile Galatasaray taraftarlarına destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

11 yılda 5 şampiyonluk ve toplam 14 kupa

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türk Telekom Stadyumu’nda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı. (DHA)