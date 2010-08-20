Türk Telekom Grubu CEO'su Hakan Kanafi oldu

T24- Türkiye’nin en büyük iletişim şirketlerinden Türk Telekom’da, Türk Telekom Grubu Üst Yöneticiliğine Hakam Kanafani atandı. Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine ise K. Gökhan Bozkurt getirildi.



Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, yeni görevlendirmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Invitel International'ın satın alımının tamamlanmasından sonra dokuz şirketten oluşacak Türk Telekom Grubu'nun faaliyetlerinin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak olan bu yeni görevlendirmeler, grubun dinamik ve etkili bir şekilde yönetilmesi için atılması gereken bir adımdı” dedi.



2006 yılından beri Oger Telecom bünyesinde bulunan Hakam Kanafani, Oger Telecom İş Geliştirme ve Sinerji Başkanı olarak görev yaptı. Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra grubun sabit, mobil ve data uygulamalarını geliştiren ve uygulayan ekipte önemli rol oynayan Kanafani, Türk Telekom Yönetim Kurulu ve Türk Telekom İcra Komitesi'ne bağlı olarak çalışacak. Bu kapsamda Türk Telekom grup şirketlerinin genel müdürleri de Türk Telekom Grubu Üst Yöneticisi aracılığıyla şirketlerinin yönetim kurullarına bağlı olarak çalışacak.



Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapan K. Gökhan Bozkurt da, özelleştirilmesinin ardından Türk Telekom'a 2006 yılında katıldı. Bozkurt, yeni müşteri ilişkileri birimi ve yeni çağrı merkezi AsissTT gibi müşteri odaklı ve bölge bazlı yeni bir yapılanma ile sonuçlanan değişim programının yönetiminde etkin rol oynadı.