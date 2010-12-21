-TÜRK TELEKOM FIBA EUROCHALLENGE'A VEDA ETTİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - FIBA EuroChallange (D) Grubu'nda yer alan Türk Telekom, grubundaki son maçında İsrail'in Barak Netanya takımını 84-60 yendi. Türk Telekom, grubu son sırada tamamlayarak FIBA EuroChallenge'dan elendi. Karşılaşmaya alan savunması yaparak başlayan konuk karşısında Rasim-Mehmet ikilisiyle skor üreten Türk Telekom, 3. dakikayı 7-3 önde geçti. Bu dakikanın ardından savunma güvenliğini iyice arttıran lacivert-beyazlılar, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve yakaladığı 6-0'lık seriyle farkı 7. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: (13-3). Çeyreğin sonlarına doğru Travis'n basketleriyle farkı kapatmaya çalışan Barak Netanya karşısında Ceyhun ile etkili olan Türk Telekom, ilk periyotu 22-12 önde tamamladı. 2. periyotta hücumda yüksek şut yüzdesiyle oynayan Türk Telekom, savunmada rakibini kötü şut seçimlerine zorladı ve Adem'in 3 sayılık basketiyle 15. dakikayı 17 sayı farkla önde geçti: (33-16). Oyunun bu bölümünde lacivert-beyazlı takımda savunma sertliği düşerken İsrail ekibi, Banks-Gur ikilisiyle dış atışlardan ve boyalı alandan skor üretti. Barak Netanya bu iki oyuncunun etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada farkı (33-25) tek haneli sayılara indirdi. Devrenin son bölümünde sayı bulmakta zorlanan Türk Telekom, Younger'ın etkili oyununa rağmen ilk yarıyı 36-31 önde bitirdi. İkinci yarıya iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Banks-Tvaris ikilisinin sayılarına Mehmet ile yanıt veren Türk Telekom, 23. dakikaya 44-37 önde girdi. Takımların oyunun özellikle hücum yönünde etkili olduğu bu bölüm, oldukça tempolu geçti. Mehmet'in asistleri ve Wesson'ın pota altı sayılarıyla aradaki farkı tekrar açmaya başlayan Türk Telekom, 27. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: (55-42). Final periyotuna doğru hücumdaki etkili görüntüsünü savunmasına da yansıtan ev sahibi takım, bu çeyreği de 64-49 önde noktaladı. Son periyota Ceyhun'un dış atışlardan, Stiemsma'nın da boyalı alandan ürettiği sayılarla oldukça etkili başlayan Türk Telekom, 19-3'lük bir seri yakaladı ve 31 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: (83-52). Çeyrek boyunca hem hücumda hem de savunmada üstün bir performans sergileyen Türk Telekom karşısında skor üretmekte zorlanan konuk takım, Travis'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılara rağmen farkı kapatamadı. Karşılaşmanın son dakikalarında rahat bir görüntü çizen Türk Telekom mücadeleden 24 sayılık farkla 84-60 galip ayrıldı. Öte yandan karşılaşma, güvenlik sebebiyle seyircisiz oynandı. Lacivert-beyazlılar, grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle son sırada tamamladı. Salon: Atatürk Hakemler: Vladimir Okhrimenko xx (Rusya), Ognjen Jokic xx (Makedonya), Aleksandar Glisic xx (Sırbistan) Türk Telekom: Wesson xx 10, Rasim x 7, Mehmet xx 13, Stiemsma x 2, Ceyhun xxx 20, Schaffartzik x 3, Becirovic xxx 20, Adem x 6, Can x, Fatih x 1, Simpson x 2 Barak Netanya: Banks xx 10, Watson x 4, Travis xx 12, Gur x, Younger xx 15, Mc Collum x 8, Eran Asante x, Guetta x 11, David Asante x 1. Periyot: 22-12 Devre: 36-31 3. Periyot: 64-49 5 faulle oyun dışı kalan: 32.10 Watson (Barak Netanya)