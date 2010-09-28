-TÜRK TELEKOM FATİH SOLAK'I KADROSUNA KATTI ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Fatih Solak'ı kadrosuna kattı. Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden başkent temsilcisi, kadrosunu Galatasaray Cafe Crown'da da forma giyen, 30 yaşında, 2,16 metre boyundaki pivot Fatih Solak'la güçlendirdi. Türk Telekom ayrıca, geçen sezonu Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi takımlarından Hacettepe Üniversitesi'nde geçiren ve bu sezon Türk Telekom'a transfer olan Berent Kavaklıoğlu'nu ise Erdemirspor'a kiralık olarak verdi.