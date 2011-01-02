-TÜRK TELEKOM FARKLI KAZANDI İZMİR (A.A) - 02.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, deplasmanda Bornova Belediyesi'ni 90-59 yendi. Her iki takımın karşılıklı basketlerle başladığı maçta Türk Telekom, 4. dakikada Yunus'un turnikesiyle ilk kez öne geçerek 10-8'lik skor üstünlüğüne ulaştı. Bu dakikadan sonra rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren başkent temsilcisi, Stiemsma önderliğinde farkı 7. dakikada 10'a (13-23) çıkardı. Bornova Belediyesi, Ümit Sonkol'un üst üste basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da periyot, bitime 2 saniye kala takıma yeni katılan Jagla'nın turnikesiyle Türk Telekom'un 25-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda iyi başlayan İzmir temsilcisi, Roll'un sayı ve paslarıyla 13. dakikada farkı 3 sayıya (24-27) indirdi. Roll'a Becirovic ile karşılık veren Türk Telekom, devreyi 40-33 önde kapadı. Türk Telekom'dan Rasim, üçüncü periyoda adeta damgasını vurdu. Ankara ekibi, ilk hücumunda basket faul kazanan Rasim'in elinden bulduğu 4 sayıyla skoru 44-33'e taşıdı. İlk yarı boyunca sadece bir üçlük kullanan ve bunda da isabet kaydeden Rasim, bu periyotta beşte dört 3 sayılık, altıda altı serbest atış istatistiğiyle toplamda 18 sayıya ulaşarak, 27. dakikada Yunus'un serbest atıştan bulduğu basketlere kadar takımının bütün sayılarına imzasını attı. Bornova Belediyesi ise Rasim 27. dakikada yerini Jagla'ya bıraktığında 13 olan farkı (44-57), Nagys, Umutcan ve Roll'un sayılarıyla periyot sonunda 8'e indirmeyi başardı: 50-58. Son periyot, Nagys-Jagla düellosu şeklinde karşılıklı basketlerle başlasa da yaklaşık 6 dakika boyunca sayı atamayan Bornova Belediyesi, farkın açılmasını engelleyemedi ve maç, Ankara temsilcisinin 31 sayı farklı üstünlüğüyle sona erdi: 59-90 Salon: Halkapınar Hakemler: Rüştü Nuran xx, Özlem Yalman xx, Ahmet Tatlıcı xx Bornova Belediyesi: Serdar x 6, Pertev x 3, Francis x 6, Ümit xx 11, Roll xxx 16, Nagys xx 9, Murat x 5, Umutcan x 2, Çağdaş x, Soner x 1, Eren x Türk Telekom: Wesson xx 7, Rasim xxx 18, Mehmet x 4, Yunus xxx 14, Stiemsma xxx 18, Heiko x, Becirovic xxx 16, Adem x, Jagla xx 8, Can Uğur xx 5 1. periyot: 17-25 Devre: 40-33 (Türk Telekom lehine) 3. periyot: 50-58