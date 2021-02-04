Türk Telekom döviz borcunu temizledi; 2020'de 28.3 milyar TL ciro elde etti

Türk Telekom, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 19,6 artarak 28,3 milyar TL"ye yükseldi. Net kar 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom’un toplam abone sayısı, 2020'nin son üç ayında elde edilen 827 bin net yeni abone ile yıl sonu itibarıyla 50,4 milyona ulaştı. 2020 yılında net abone kazanımı 2,6 milyon oldu.

Şirketteki en önemli gelişme, döviz borcunun temizlenmiş olması... Türk Telekom'un net açık yabancı para pozisyonu üçüncü çeyrekte 211 milyon dolar seviyesindeyken, yılsonu itibarıyla 46 milyon dolar tutarında net uzun pozisyonuna, yani döviz fazlasına geçti.

Ekonomi Servisi