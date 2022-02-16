Türk Telekom'dan 2021'de 5,8 milyar lira net kâr

Türk Telekom, 2021 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan Türk Telekom’un yıllık konsolide geliri 34,3 milyar TL’ye, net kârı ise 5,8 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılı yatırım harcamalarını 8,8 milyar TL olarak açıklayan Türk Telekom’un, 1,5 milyon net abone kazanımı ile abone sayısı ise 51,8 milyonu aştı.



2021’de 34,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 21,2’lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 16,4 milyar TL’ye ulaşan şirket, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 olarak açıkladı. Şirketin yatırım harcamaları ise 8,8 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un 2022 yatırım ön görüsü 12,5 milyar TL olarak belirlendi.

Toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı

Verilen bilgiye göre, 2021’de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit geniş bant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021’de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon oldu. (İHA)